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Центробанк рассматривает возможность ужесточения регулирования потребкредитов
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Центробанк рассматривает возможность ужесточения регулирования потребкредитов 

Москва24 25 минут назад
Фото: Москва24
Ипотечное и потребительское кредитование в РФ должно расти высокими темпами в период восстановления экономики, но Банк России должен внимательно следить за рисками. В связи с этим обсуждается возможность ужесточения регулирования потребкредитов. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Сейчас уровень долговой нагрузки населения еще не восстановился до докризисного уровня. Тем не менее, мы считаем, что эти кредиты и ипотечные, и потребительские должны расти высокими темпами в период восстановления экономики, но мы должны внимательно смотреть за этими рисками. Поэтому в том числе обсуждаем возможность и повышения коэффициентов риска по необеспеченному потребительскому кредитованию", — сказала она, передает РИА Новости.
Также Банк России на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Те добавляют к ключевой ставке свой процент и выдают кредиты населению и предприятиям. Поэтому обычно чем ниже ключевая ставка Центробанка, тем ниже и ставки по кредитам коммерческих банков.
По данным Минэкономразвития, потребительское кредитования в 2017 году выросло на 20%. При этом средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9% (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи). Кроме того, россияне в 2017 году взяли рекордное количество микрокредитов — 242 миллиарда рублей, на 30% больше, чем годом ранее.
По прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, 2018 год станет рекордным по спросу на ипотечные кредиты. При том, что прошедший год тоже оказался рекордным: объем выданной ипотеки увеличился на 37% — до 2 триллионов рублей.
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