Заявки на сумму 2,8 млрд рублей поданы в региональный Фонд развития промышленности Подмосковья

С момента начала работы в августе 2017 года в Фонд развития промышленности Московской области поступили качественные заявки на получение льготных займов от 47 промышленных подмосковных предприятий на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.

Портфель заявок на данный момент составляет 47 проектов, больше всего заявок в машиностроении, химической отрасли, производстве медицинского и электрического оборудования. В высокой степени готовности к финансированию у нас четыре проекта на общую сумму 265 миллионов рублей

Данные компании реализуют проекты по производству детской ортопедической обуви, бытовой химии, в текстильной и кабельной промышленности.

Региональный фонд предоставляет займы предприятиям под 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 20 до 100 миллионов рублей с целью привлечения прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Общий объем средств фонда на текущий год составляет порядка 1 миллиарда рублей. Подать заявку в Фонд развития промышленности Московской области можно онлайн — на сайте http://frpmo.ru/.

Предоставление займов, стимулирующих приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики, Фондом развития промышленности Московской области осуществляется совместно с Фондом развития промышленности, созданным при Минпромторге Российской Федерации

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на импортозамещение и производство конкурентной продукции. В настоящий момент запущена вторая программа финансирования «Комплектующие изделия», призванная повысить уровень локализации конечной российской продукции.