Фонд президентских грантов ожидает роста заявок в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ , 23 марта. / ТАСС /. Фонд президентских грантов прогнозирует рост числа заявок от некоммерческих организаций (НКО) в 2018 году. Это связано с растущей активностью НКО и упрощением системы подачи заявок на конкурс, сообщила в пятницу ТАСС руководитель департамента регионального развития Фонда Наталья Алиева.

"Мы видим сегодня по регистрации на сайте, что заявок подается большое количество, оно больше, чем было подано на первый конкурс в прошлом году. Мы ожидаем, что рекорд, который был поставлен в 2017 году, будет побит по количеству поданных заявок", — сказала она после проведения обучающего семинара для НКО в Ставрополе.

По данным фонда, в конкурсе прошлого года участвовали более 10,4 тыс. организаций, что составляет 4,9% от всех зарегистрированных в России НКО, соответствующих необходимым условиям. По наблюдениям организаторов, почти 40% заявок поступают в последние дни. «Мы надеемся на то, что активность еще возрастет, хотя каждая пятая заявка по итогам прошлого года победила, многие из некоммерческих организаций не будут подавать заявки сейчас, поскольку все силы бросили на реализацию своих проектов», — отметила Алиева.

Активность НКО растет и на Северном Кавказе. «Растет активность в округе и, в частности, в Ставропольском крае . Можно посмотреть даже по количеству победителей — почти в два раза выросло количество в 2017 году по сравнению с 2016. Это говорит о росте активности самих НКО, также возникла новая система распределения грантов, возможность электронной подачи заявок и сектор оживился», — добавила Алиева.

Как сообщалось, в 2017 году Фонд президентских грантов провел два конкурса, в которых определили более 3,2 тыс. победителей, общая сумма распределенных за 2017 год грантов составляет 6,653 млрд рублей. Гранты выделяются НКО, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, реализуют в первую очередь социально значимые проекты. До 2017 года конкурсы на президентские гранты организовывали несколько операторов, в прошлом году был учрежден единственный организатор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества.