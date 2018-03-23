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Фармацевтическое производство построят в Петербурге за 3,2 млрд рублей
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Фармацевтическое производство построят в Петербурге за 3,2 млрд рублей 

РИА Недвижимость 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Производственный комплекс по выпуску лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека построят в Санкт-Петербурге, инвестиции в проект составят около 3,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам учредитель компании «Иммуно-Гем» Вячеслав Решетник.
В пятницу состоялась церемония закладки камня в основание производственного комплекса.
"Мы планируем, что строительные работы займут не более двух лет, и надеемся, что у нас будет год для того, чтобы выпустить первые лекарственные препараты… Инвестиции составят около 3,2 миллиарда рублей", — сказал Решетник.
По его словам, это будет предприятие полного цикла производства. «На сегодняшний момент мы можем констатировать, что это будет предприятие, которое способно производить глубокую переработку крови от начала до конца», — отметил учредитель компании.
Согласно проекту, годовая выручка предприятия составит 2,5 миллиарда рублей, объем планируемого производства — 500 тысяч упаковок в год (кровезаменители, факторы свертывания крови, внутривенные иммуноглобулины, субстанция на основе белков крови человека, инновационные лекарственные средства). Предприятие будет обеспечивать население высокоэффективными и безопасными лекарственными средствами. Здесь будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест.
Предполагается, что в составе комплекса будет научно-производственное отделение, непосредственно производство и площадка для хранения продукции. Он будет построен на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург».
ОЭЗ технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 гектаров, Стрельна, Петродворцовый район) и «Новоорловская» (110 гектаров, Приморский район).
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