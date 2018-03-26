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ВТБ Медицинское страхование: вакцинация детей в 2017 году
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ВТБ Медицинское страхование: вакцинация детей в 2017 году 

АиФ Владимир 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году детям, застрахованным в компании ВТБ Медицинское страхование в г. Москве, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено более 320 тысяч бесплатных процедур по вакцинации, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Общая сумма оказанных услуг увеличилась до 13,4 млн рублей (в 2016 году — 5,6 млн рублей).
Наибольшее количество процедур пришлось на введение АКДС вакцины (против коклюша, столбняка и дифтерии), вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Во всех регионах нашей страны в рамках государственной программы ОМС проводится плановая вакцинация детей. Прививки помогают защитить здоровье от серьезных болезней, а также предотвратить их негативные последствия. Наша страховая компания контролирует качество прививок, которые ставятся нашим маленьким клиентам, а также оказывает родителям всяческую консультационную поддержку».
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