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ВТБ Медицинское страхование обеспечивает наращивание детских прививок
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ВТБ Медицинское страхование обеспечивает наращивание детских прививок 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В 2017 году детям, застрахованным в компании ВТБ Медицинское страхование в г. Москве, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено более 320 тысяч бесплатных процедур по вакцинации, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Общая сумма оказанных услуг увеличилась до 13,4 млн рублей (в 2016 году — 5,6 млн рублей).
Наибольшее количество процедур пришлось на введение АКДС вакцины (против коклюша, столбняка и дифтерии), вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Во всех регионах нашей страны в рамках государственной программы ОМС проводится плановая вакцинация детей. Прививки помогают защитить здоровье от серьезных болезней, а также предотвратить их негативные последствия. Наша страховая компания контролирует качество прививок, которые ставятся нашим маленьким клиентам, а также оказывает родителям всяческую консультационную поддержку».
Банк ВТБ (ПАО)
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