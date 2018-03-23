Алекперов: для акционеров «Лукойла» «подходит время» отойти от управления компанией

"Каждый руководитель компании должен думать о том, что компания будет эффективно работать и после того, как он уйдет от оперативной деятельности. Сегодня у нас объединены функции менеджмента и акционеров, я и (Леонид) Федун (вице-президент «Лукойла»). Подходит время, когда эти функции будут разделены. Листинг мы прекращать не намерены. Цель у нас никогда не стояла делать частную компанию", — сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, выступая на Дне инвестора компании в Лондоне.

Алекперов подчеркнул, что его преемником не будет близкий родственник. "Кто будет преемником? Своевременно вы узнаете о нем, я думаю о том человеке, который смог бы меня заменить. Это не будут мои близкие родственники", — добавил глава «Лукойла».

Алекперов отметил, что переживает за будущее компании. «И я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился», — сказал Алекперов.