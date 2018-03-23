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Алекперов: для акционеров «Лукойла» «подходит время» отойти от управления компанией
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Алекперов: для акционеров «Лукойла» «подходит время» отойти от управления компанией 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Для акционеров "Лукойла" «подходит время» отойти от управления компанией, заявил глава и крупный акционер компании Вагит Алекперов.
"Каждый руководитель компании должен думать о том, что компания будет эффективно работать и после того, как он уйдет от оперативной деятельности. Сегодня у нас объединены функции менеджмента и акционеров, я и (Леонид) Федун (вице-президент «Лукойла»). Подходит время, когда эти функции будут разделены. Листинг мы прекращать не намерены. Цель у нас никогда не стояла делать частную компанию", — сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, выступая на Дне инвестора компании в Лондоне.
Алекперов подчеркнул, что его преемником не будет близкий родственник. "Кто будет преемником? Своевременно вы узнаете о нем, я думаю о том человеке, который смог бы меня заменить. Это не будут мои близкие родственники", — добавил глава «Лукойла».
Алекперов отметил, что переживает за будущее компании. «И я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился», — сказал Алекперов.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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