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Совет директоров «Лукойла» утвердит программу buyback в ближайшее время
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Совет директоров «Лукойла» утвердит программу buyback в ближайшее время 

Rambler News Service 26 минут назад
Совет директоров «Лукойла» в ближайшее время утвердит программу обратного выкупа (buyback) акций компании, сообщил заявил первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.
Объем программы buyback составит $3 млрд, уточнил он.
«Первую программу обратного выкупа акций мы в ближайшее время вынесем на утверждение совета директоров. Ее размер, как мы уже говорили, составит $3 млрд», — отметил он.
Матыцын добавил, что в случае исчерпания лимита предполагаемой программы buyback, компания может запустить новую программу.
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