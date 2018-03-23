Совет директоров «Лукойла» утвердит программу buyback в ближайшее время

Совет директоров «Лукойла» в ближайшее время утвердит программу обратного выкупа (buyback) акций компании, сообщил заявил первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.

Объем программы buyback составит $3 млрд, уточнил он.

«Первую программу обратного выкупа акций мы в ближайшее время вынесем на утверждение совета директоров. Ее размер, как мы уже говорили, составит $3 млрд», — отметил он.

Матыцын добавил, что в случае исчерпания лимита предполагаемой программы buyback, компания может запустить новую программу.