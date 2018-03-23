ГК «Агроэко» построит в Воронежской области мясоперерабатывающий завод 

Мощность предприятия составит 1,2 млн голов в год. Группа компаний «Агроэко» построит в Воронежской области мясоперерабатывающий завод. Об этом главе региона Александру Гусеву рассказал председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов в четверг, 22 марта. Предприятие планируется построить в Павловске. Его мощность составит 1,2 млн голов в год, а объём производства — 28 млрд рублей в год. Для Павловска с населением 25 тыс. человек предприятие может стать одним из крупнейших. «Агроэко» — самое крупное свиноводческое предприятие региона. В Воронежской области работают 11 свинокомплексов группы компаний, селекционно-генетический центр и высокотехнологичный комбикормовый завод с элеватором. Производственные площадки расположены в Новохопёрском, Павловском, Калачеевском, Таловском, Бутурлиновском, Бобровском и Поворинском районах. По итогам 2017 года компания занимает девятое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в России. В 2018 году на предприятиях «Агроэко» планируется произвести 150 тыс. тонн мяса и выйти на седьмое место по производству свинины в России. Елена Гончарова