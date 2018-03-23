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В Оренбургской области выявили нарушения при использовании финансовых средств
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В Оренбургской области выявили нарушения при использовании финансовых средств 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области выявило нарушения на общую сумму 2,59 млрд рублей при использовании финансовых средств по итогам 2017 года, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. Годом ранее аналогичных нарушений было на 289,5 млн рублей.
"При проведении контрольных мероприятий проверено использование финансовых средств в объеме 32,2 млрд рублей, выявлены факты использования финансовых средств с нарушением действующего законодательства на сумму 2,59 млрд рублей. Наибольший объем нарушений установлен при проведении проверок в муниципальных образованиях области", — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что нарушителям выдали 32 представления и 18 предписаний.
Всего за прошлый год в бюджетную систему удалось вернуть более 130 млн рублей, добавили в ведомстве. В 2016 году, по данным министерства, проверили использование бюджетных средств в объеме 28,7 млрд рублей, выявили нарушения на 289,5 млн рублей.
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