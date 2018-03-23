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В КБР привлекли более 40 млрд рублей инвестиций в 2017 году
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В КБР привлекли более 40 млрд рублей инвестиций в 2017 году 

ТАСС 43 минуты назад
НАЛЬЧИК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) за 2017 год привлекли в основной капитал республики более 40 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил глава республики Юрий Коков во время своего ежегодного послания парламенту субъекта.
"Валовый региональный продукт по итогам 2017 года оценочно составил 151,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2016 года. Индекс промышленного производства — 100,8%, объем продукции сельского хозяйства вырос на 3%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 111,8% — за год привлечено около 41 млрд рублей", — сказал Коков.
Он отметил, что за этот период ввели в строй десятки новых объектов. «В том числе пять объектов в здравоохранении, 11 — в сфере культуры, пять — в сфере физкультуры и спорта, пять — в области водоснабжения и водоотведения. В городе Нальчике обустроено 68 дворовых территорий и реконструированы две центральные площади, в четырех городах благоустроены новые парки», — добавил глава республики.
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