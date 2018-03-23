ФАС одобрила ходатайство X5 Retail Group о покупке «Уфимского гастронома»

"Мы получили согласие ФАС о возможности сделки, в случае принятия каких-либо решений сообщим об этом дополнительно" — прокомментировали ТАСС в пресс-службе X5.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group рассматривает возможность приобретения 100 магазинов сети «Уфимский гастроном», расположенных в различных населенных пунктах Республики Башкортостан , в том числе 38 в Уфе . Соответствующее ходатайство компания направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ

X5 Retail Group — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. Выручка X5 по итогам 2017 года выросла на 25,5% по сравнению с показателем 2016 года и достигла 1 трлн 286,6 млрд рублей.