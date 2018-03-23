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Полеты Ryanair в МА «Борисполь» и «Львов» начнутся в конце октября
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Полеты Ryanair в МА «Борисполь» и «Львов» начнутся в конце октября 

РЖД-Партнер 45 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Бюджетная авиакомпания Ryanair откроет рейсы в Украину из шести европейских стран. В будущем (год-полтора) компания может увеличить количество направлений до 30 — 40. Кроме того, планируется создать базу компании в Украине и IT-центр. Сами полеты начнутся в конце октября 2018 г. При этом минимальная стоимость билета будет составлять €10 и их можно приобрести уже сейчас, а средняя стоимость билета для Украины составит €40. Для сравнения, стоимость билета из Киева в Варшаву у МАУ составляет €37, Wizz Air — €41.
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