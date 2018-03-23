«Газпром нефть» планирует использовать произведенные в Тюменской области IT-технологии

"За последние два года мы увеличили практически в два раза закупки товаров и услуг у производителей Тюменской области, перейдя на 13 миллиардов рублей в год. За последнее время мы выбрали три IT-технологии уже к промышленному применению в «Газпром нефти», которые были произведены на территории Тюменской области", — сказал Дыбаль.

Дыбаль также отметил, что на сегодняшний день компания рассматривает вопрос размещения в Тюменской области нового производства. Подробности проекта пока не разглашаются. На данном этапе «Газпром нефть» продолжает реализацию в регионе программы по импортозамещению моторных масел, расширяет применение в области полимерных битумов.