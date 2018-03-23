Объем инвестиций в российскую недвижимость сократился в 5 раз

На 95% инвестиции в недвижимость России были сформированы российским капиталом. В прошлом году доля зарубежного капитала в общем объеме инвестиций составляла 22%, отмечают аналитики.

В жилую недвижимость в первом квартале вложили 71,5 миллиона долларов — это 47% в общем объеме инвестиций в недвижимость России. Доля инвестиций в офисную недвижимость составила 34%, в торговую недвижимость — 12%, в складскую недвижимость — 7%.

Объем сделок по покупке объектов коммерческой недвижимости составил около 80 миллионов долларов. По итогам года аналитики компании ожидают объем инвестиций в размере 5,5 миллиарда долларов.