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«АвтоВАЗ» начал работать с банком «Глобэкс» по зарплатным проектам
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«АвтоВАЗ» начал работать с банком «Глобэкс» по зарплатным проектам 

Rambler News Service 1 час назад
«АвтоВАЗ» расширил список банков, с которыми автопроизводитель сотрудничает по зарплатным проектам. Автозавод начал работу с банком «Глобэкс», подконтрольным Внешэкономбанку, сообщил «Глобэкс».
Завод работает также по зарплатным проектам со другими банками, среди них Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк и региональные банки, сообщил RNS официальный представитель «АвтоВАЗа».
«Это расширение списка в интересах сотрудников «АвтоВАЗа»», — сказал он, комментируя начало работы с «Глобэкс». Он пояснил, что карты «Глобэкса» получат только те сотрудники, которые захотят этого добровольно.
«Глобэкс» рассчитывает по итогам 2018 году обслуживать не менее 8 тыс. сотрудников АвтоВАЗа, а к 2020 году довести число выданных карт работникам автозавода до 14 тыс. штук.
«Мы предлагаем сотрудникам «АвтоВАЗа» оформить зарплатные карты на одних из лучших на рынке условиях (возможность снятия наличных в банкоматах любых банков без комиссии, кешбэк по выбранным категориям, начисление процентов на остаток средств на карте). Мы не исключаем, что в дальнейшем программа лояльности для сотрудников «АвтоВАЗа» будет расширена», — сказал RNS официальный представитель банка.
Представитель «АвтоВАЗа» уточнил RNS, что численность сотрудников в компании составляет 36 тыс. человек, а в группе «АвтоВАЗ» — 46 тыс. человек.
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