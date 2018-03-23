«АвтоВАЗ» начал работать с банком «Глобэкс» по зарплатным проектам

ВТБ, Новикомбанк, Завод работает также по зарплатным проектам со другими банками, среди них Сбербанк Промсвязьбанк и региональные банки, сообщил RNS официальный представитель «АвтоВАЗа».

«Это расширение списка в интересах сотрудников «АвтоВАЗа»», — сказал он, комментируя начало работы с «Глобэкс». Он пояснил, что карты «Глобэкса» получат только те сотрудники, которые захотят этого добровольно.

«Глобэкс» рассчитывает по итогам 2018 году обслуживать не менее 8 тыс. сотрудников АвтоВАЗа, а к 2020 году довести число выданных карт работникам автозавода до 14 тыс. штук.

«Мы предлагаем сотрудникам «АвтоВАЗа» оформить зарплатные карты на одних из лучших на рынке условиях (возможность снятия наличных в банкоматах любых банков без комиссии, кешбэк по выбранным категориям, начисление процентов на остаток средств на карте). Мы не исключаем, что в дальнейшем программа лояльности для сотрудников «АвтоВАЗа» будет расширена», — сказал RNS официальный представитель банка.

Представитель «АвтоВАЗа» уточнил RNS, что численность сотрудников в компании составляет 36 тыс. человек, а в группе «АвтоВАЗ» — 46 тыс. человек.