Рост оттока капитала из РФ: дьявол требует деталей! 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика» Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отток капитала из России в ближайшие два года может значительно превысить изначальный прогноз.
Владимир Рожанковский, инвестиционный аналитик Global FX С чем это может быть связано, рассуждает Владимир Рожанковский, инвестиционный аналитик Global FX. Российская экономика на фоне роста цен на нефть сделала определённые успехи в 2017 году. Во-первых, впервые с того момента, наверное, как Россия стала частью глобальной экономики в начале 90-х, было зафиксировано рекордное падение инфляции. На этом фоне было остановлено замедление экономического роста, после чего наметился какой-никакой, а небольшой позитивный тренд. Его перспективы кажутся не такими уж плохими, учитывая улучшение показателя сальдо внешней торговли: за первые два месяца текущего года оно составило $29,6 млрд, что на $7,7 млрд превысило аналогичный показатель первых двух месяцев прошлого года — и стабилизацию финансовых резервов страны. И на фоне этой, казалось бы, благостной картины мы внезапно столкнулись с разворотом на 180 градусов тренда по снижению оттока капитала, о чём нам сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. За два года ЦБ ждет вывоза $34 млрд, хотя в сентябрьский базовый сценарий закладывали не больше $18 млрд Эта новость имеет особенно печальное звучание, поскольку отток капитала сопровождает нас на протяжении почти всего рыночного периода нашего развития. Только за период 2010—2017 гг. чистый отток капитала из страны достиг $488 млрд, что составляет почти одну треть от всего объёма ВВП Российской Федерации в 2017 году!Хотя в ЦБ РФ основной причиной подобного сногсшибательного прогноза называют арифметическое увеличение «ценника» наших активов — в первую очередь, экспортных нефтедолларов — сам по себе отток означает невозможность аккомодации полученной экспортными компаниями прибыли внутри России. Обычно такой феномен связывают либо с отсутствием понятных перспективных инвестиционных объектов, либо с законодательным дискомфортом инвесторов, либо и с тем, и с другим вместе взятым. Во всяком случае, трудно представить себе, что отсутствие инвестиционной ёмкости связано с переизбытком инвестиционных капиталов, поэтому такую версию происходящего мы сразу отметаем.