В Ассоциации российских банков прокомментировали снижение ЦБ ключевой ставки

Глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с RT прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. «Центральный банк последнее время постоянно на четверть пунктов снижает ключевую ставку. Плавное снижение всегда оправдано и разумно. Главное, чтобы оно было последовательным и неуклонным, что, собственно, ЦБ и делает», — сказал он.

Тосунян также добавил, что существует необходимость снижения в целом процентов по кредитам.

«Мы добились снижения инфляции. Но при такой инфляции, когда процентные ставки сохраняют высокий уровень, большой разрыв даёт нагрузку и на бизнес. Бизнес не может при такой низкой инфляции иметь такие высокие процентные ставки. Поэтому сокращать нужно разрыв и стимулировать кредитование бизнеса», — подчеркнул эксперт.

Совет директоров Банка России 23 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых.

В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.