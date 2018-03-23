Снижение ключевой ставки прокомментировали в Ассоциации российских банков

"Центральный банк последнее время постоянно на четверть пунктов снижает ключевую ставку. Плавное снижение всегда оправданно и разумно. Главное, чтобы оно было последовательным и неуклонным, что, собственно, ЦБ и делает", — сказал он, передает RT.

Тосунян считает, что необходимо снизить в целом проценты по кредитам. Если снижается инфляция, но процентные ставки сохраняют высокий уровень, создается нагрузка на бизнес, пояснил он.

По мнению эксперта, следует стимулировать кредитование бизнеса.

23 марта Банк России понизил ключевую ставку до 7,25% с 7,5% на фоне рекордно низкой инфляции. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.