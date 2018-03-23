Ещё
Снижение ключевой ставки прокомментировали в Ассоциации российских банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снижение ключевой ставки прокомментировали в Ассоциации российских банков 

Москва24 13 минут назад
Фото: Москва24
Решение ЦБ снизить ключевую ставку прокомментировал глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
"Центральный банк последнее время постоянно на четверть пунктов снижает ключевую ставку. Плавное снижение всегда оправданно и разумно. Главное, чтобы оно было последовательным и неуклонным, что, собственно, ЦБ и делает", — сказал он, передает RT.
Тосунян считает, что необходимо снизить в целом проценты по кредитам. Если снижается инфляция, но процентные ставки сохраняют высокий уровень, создается нагрузка на бизнес, пояснил он.
По мнению эксперта, следует стимулировать кредитование бизнеса.
23 марта Банк России понизил ключевую ставку до 7,25% с 7,5% на фоне рекордно низкой инфляции. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.
Москва24: последние новости
Forbes назвал 10 российских бизнесменов с наибольшими доходами Сладкие фруктовые соки и газировка оказались смертельно опасными Цукерберг потерял более 5 млрд долларов после скандала с утечками в Facebook
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну87
Путин обратился к нации816
Савченко грозит «пожизненное»143
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды69
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение