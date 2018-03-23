Китай стал самым быстрорастущим рынком для Tesla

Тяньцзинь , 23 марта / Синьхуа / — Американский производитель электромобилей Tesla по итогам 2017 года зафиксировал самый большой рост прибыли на китайском рынке.

Доходы компании от китайского рынка в минувшем году достигли 2 млрд долл. США , что более чем на 90 проц. превзошло уровень предыдущего года, следует из данных китайского филиала Tesla.

Общее количество фирменных зарядных устройств Tesla Supercharger, установленных Tesla в Китае превысило 1000. Данное устройство позволяет зарядить машину полностью за час. Также компания построила в Китае три крупнейшие в мире зарядные станции.

В 2017 году Tesla представила на китайском рынке модифицированные версии моделей S и X, соответствующие стандартам китайских зарядных устройств.