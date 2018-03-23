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Китай стал самым быстрорастущим рынком для Tesla
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Китай стал самым быстрорастущим рынком для Tesla 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тяньцзинь, 23 марта /Синьхуа/ — Американский производитель электромобилей Tesla по итогам 2017 года зафиксировал самый большой рост прибыли на китайском рынке.
Доходы компании от китайского рынка в минувшем году достигли 2 млрд долл. США, что более чем на 90 проц. превзошло уровень предыдущего года, следует из данных китайского филиала Tesla.
Общее количество фирменных зарядных устройств Tesla Supercharger, установленных Tesla в Китае превысило 1000. Данное устройство позволяет зарядить машину полностью за час. Также компания построила в Китае три крупнейшие в мире зарядные станции.
В 2017 году Tesla представила на китайском рынке модифицированные версии моделей S и X, соответствующие стандартам китайских зарядных устройств.
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