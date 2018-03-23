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Банк «Кубань Кредит» приступил к выпуску кредитной карты с cash back
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Банк «Кубань Кредит» приступил к выпуску кредитной карты с cash back 

Банки.ру 30 минут назад
«Кубань Кредит» предлагает оформить кредитную карту категории Visa Gold с cash back.
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«Отличием нового продукта от действующей карты, предлагаемой банком, является увеличенная до 27% годовых процентная ставка и возможность начисления кешбэка. Так, за безналичные операции по карте в категории «искусство» предусмотрен возврат 10%, в категориях «кино» и «аренда авто» — 5%, а за любые другие покупки — 0,5%», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Кредитный лимит устанавливается в размере от 20 тыс. до 500 тыс. рублей. Выпуск карты и первый год обслуживания осуществляется бесплатно, со второго года за обслуживание взимается комиссия, равная 1,5 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период длительностью до 55 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе и на снятие наличных. Комиссия за выдачу кредитных средств и собственных средств заемщика в банкоматах и ПВН банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 290 рублей.
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