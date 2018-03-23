Ещё
ЦБ старательно стерилизует избыток ликвидности, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ старательно стерилизует избыток ликвидности, — Ирина Лебедева, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Основной аргумент в пользу снижения ставки — сохраняющиеся низкие темпы инфляции, годовой рост цен остается вблизи 2,2%. Завершившееся на этой неделе заседание ФРС не принесло сюрпризов, и ставка была ожидаемо повышена на 25 б.п., а риски, что в этом году будет четыре повышения, а не три, как предполагалось ранее, снизились. Это дает ЦБ некоторое пространство для маневра, а опасения, что дифференциал процентных ставок будет слишком быстро снижаться, немного ослабли.
При этом мы считаем маловероятным, что ЦБ сегодня решится на снижение ставки на 50 б.п., это может спровоцировать распродажу рублевых активов нерезидентами и ослабление рубля. К тому же усиление внешнеполитических рисков в последнее время требует от регулятора определенной осторожности. Это заседание Центробанка также предполагает пресс-конференцию его главы Эльвиры Набиуллиной и публикацию обновленного макроэкономического прогноза, что может дать ориентиры дальнейшего изменения ставки.
Несмотря на возврат депозитов на сумму 583 млрд руб, Банк России решил не проводить депозитный аукцион тонкой настройки
В последнее время Центробанк вновь вернулся к практике удержания ставок на межбанковском рынке вблизи ключевой и поэтому старательно стерилизует весь избыток ликвидности, ограничивая переток средств с банковских депозитов на корсчета банков в ЦБ. Из-за этого в последнее время стали чаще проводиться депозитные аукционы тонкой настройки.
Но сегодня, несмотря на то что ЦБ должен вернуть банкам депозиты на 583 млрд руб., регулятор отказался от проведения подобного аукциона. Возможно, он считает, что кредитные организации не будут стремиться разместить полученные средства на межбанковском рынке, что могло бы привести к падению ставок, а используют их для платежей в бюджет, срок уплаты которых наступает в понедельник. В этот раз объем выплат (НДПИ, НДС и акцизы) высокий и может составить около 950 млрд руб., а платеж по налогу на прибыль в будущую среду может оказаться лишь немногим меньше 700 млрд руб. В результате банкам в ближайшее время в любом случае потребуется дополнительная ликвидность.
Прайм: последние новости
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами Глава "Нафтогаза" обжаловал штраф в $300 млн за отказ оформить газ для Донбасса Чистая прибыль Nike за 9 месяцев 2017-18 фингода упала в 4 раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации623
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды54
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова65
Савченко грозит «пожизненное»50
Видео
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
02:41
В кварталах реновации появятся бомбоубежища
Недвижимость Новости Москвы
01:01
Савченко грозит «пожизненное»
В мире Украина
00:45
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого
Шоу-бизнес Политика
00:36
«За собачек»: как голосовала юная избирательница
Общество Политика
01:00
Как СССР проиграл холодную войну
Политика Статьи
04:39
Посол послом, а business as usual
Политика Статьи
00:20
Кубань накрыло желтым снегом
Погода Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение