Micron — один из фаворитов Уолл-стрит

Investing.com — Эксперты с Уолл-стрит не могут нарадоваться на компанию Micron — гиганта микроэлектроники.

Credit Suisse (SIX:CSGN) стала последней из череды компаний, которая повысила целевой уровень акций Micron, заявив, что в этом году компания продемонстрирует финансовые результаты, которые превысят рыночные ожидания.

Credit Suisse повысила 12-месячный таргет с 60 до 70 долларов за акцию, а также подтвердила ее рейтинг. Компания с Уолл-стрит заявила, что рост цен на чипы и усовершенствование структуры затрат приведут к росту доходов Micron.

На прошлой неделе три другие финансовые компании подняли свои целевые уровни для Micron. Nomura Instinet подняла таргет с 55 до 100 долларов за акцию.

В этом году бумаги Micron подорожали более чем на 30%.