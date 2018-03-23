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Micron — один из фаворитов Уолл-стрит
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Micron — один из фаворитов Уолл-стрит 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Эксперты с Уолл-стрит не могут нарадоваться на компанию Micron — гиганта микроэлектроники.
Credit Suisse (SIX:CSGN) стала последней из череды компаний, которая повысила целевой уровень акций Micron, заявив, что в этом году компания продемонстрирует финансовые результаты, которые превысят рыночные ожидания.
Credit Suisse повысила 12-месячный таргет с 60 до 70 долларов за акцию, а также подтвердила ее рейтинг. Компания с Уолл-стрит заявила, что рост цен на чипы и усовершенствование структуры затрат приведут к росту доходов Micron.
На прошлой неделе три другие финансовые компании подняли свои целевые уровни для Micron. Nomura Instinet подняла таргет с 55 до 100 долларов за акцию.
В этом году бумаги Micron подорожали более чем на 30%.
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