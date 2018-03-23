Уже 70 аукционов на 1 млрд руб в сфере техобслуживания лифтов провели в Москве

Аукционы по техобслуживанию лифтов собирают до 10 участников, что делает их высококонкурентными, в Москве за два месяца провели уже 70 торгов на общую сумму в 1 миллиард рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , сфера технического обслуживания лифтового хозяйства является одной из высококонкурентных среди закупочных процедур.

«В среднем на аукционы по техобслуживанию лифтов, их ремонту и эксплуатации, приходят по 10-11 интересантов, среднее снижение начальной стоимости лота составляет 30%. В сравнении с предыдущим годом можно отметить рост конкуренции. За первые два месяца 2018 года проведено уже 70 аукционов суммарной стоимостью в 1 миллиард рублей», — сказал Дегтев.

Он отметил, что по итогам предыдущего года городскими заказчиками проведено порядка 300 закупочных процедур по обслуживанию лифтов общей суммой на 2,4 миллиарда рублей. На аукцион в среднем приходили 10 участников, причем эта цифра была стабильна. В среднем начальная максимальная стоимость лотов снижалась до 28,5%.

В настоящее время на портале поставщиков ведется прием заявок на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и их диспетчерской связи для городской клинической больницы имени Виноградова.

Начальная стоимость контракта составляет 3,9 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 28 марта.