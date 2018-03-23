Уже 70 аукционов на 1 млрд руб в сфере техобслуживания лифтов провели в Москве 

Аукционы по техобслуживанию лифтов собирают до 10 участников, что делает их высококонкурентными, в Москве за два месяца провели уже 70 торгов на общую сумму в 1 миллиард рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
Как уточнил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, сфера технического обслуживания лифтового хозяйства является одной из высококонкурентных среди закупочных процедур.
«В среднем на аукционы по техобслуживанию лифтов, их ремонту и эксплуатации, приходят по 10-11 интересантов, среднее снижение начальной стоимости лота составляет 30%. В сравнении с предыдущим годом можно отметить рост конкуренции. За первые два месяца 2018 года проведено уже 70 аукционов суммарной стоимостью в 1 миллиард рублей», — сказал Дегтев.
Он отметил, что по итогам предыдущего года городскими заказчиками проведено порядка 300 закупочных процедур по обслуживанию лифтов общей суммой на 2,4 миллиарда рублей. На аукцион в среднем приходили 10 участников, причем эта цифра была стабильна. В среднем начальная максимальная стоимость лотов снижалась до 28,5%.
В настоящее время на портале поставщиков ведется прием заявок на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и их диспетчерской связи для городской клинической больницы имени Виноградова.
Начальная стоимость контракта составляет 3,9 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 28 марта.