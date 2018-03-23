Волгоградстат рассказал, сколько заработали местные предприятия

Статуправление опубликовало финансовые результаты деятельности организаций Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального органа государственной статистики, за январь 2018 года крупными и средними предприятиями области, кроме страховых и финансово-кредитных, государственных и муниципальных учреждений, было получено 4,5 миллиарда рублей прибыли. В 2017 году за этот же период они получили убыток в размере 0,5 миллиарда рублей.

Прибыль за январь текущего года получена в сферах по добыче полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, химических веществ и химпродуктов, обеспечении электроэнергией, газом и паром, транспортировке и хранении, в области информации и связи, сельском хозяйстве.