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Ассоциация «Россия» предложила объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру
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Ассоциация «Россия» предложила объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ассоциация банков России предлагает создать единую структуру из всех банковских объединений. Об этом говорится в обращении Совета ассоциации к организациям — членам профессиональных банковских объединений.
"В настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены Ассоциации «Россия» видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру", — говорится в обращении.
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