Ассоциация «Россия» предложила объединиться всем банковским ассоциациям в одну структуру

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Ассоциация банков России предлагает создать единую структуру из всех банковских объединений. Об этом говорится в обращении Совета ассоциации к организациям — членам профессиональных банковских объединений.

"В настоящее время интересы банков представляют различные профессиональные объединения, членами которых зачастую являются одни и те же организации. Деятельность этих объединений не скоординирована, что в целом снижает ее эффективность. Решение данной задачи члены Ассоциации «Россия» видят в объединении профессиональных организаций, представляющих интересы банков, в единую структуру", — говорится в обращении.