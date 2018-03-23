Вышел в свет сборник, посвященный банковским системам СНГ

Вышел в печать аналитический сборник «Банки стран СНГ 1000. Итоги 2016 года», издаваемый Финансово-банковским советом СНГ совместно с международным информационным холдингом «Интерфакс» и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ. Выпуск приурочен к проводимому Финансово-банковским советом СНГ II Международному финансово-экономическому форуму стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи» (25 ‒ 28 апреля 2018 года, Чешская Республика г. Прага ).

Сборник выпускается на ежегодной основе уже более 10 лет, что позволяет по праву считать его одним из самых узнаваемых и авторитетных источников финансовой информации на территории СНГ, уникальным справочным изданием для анализа текущего состояния и тенденций развития банковских систем стран содружества.

Сборник «Банки стран СНГ 1000. Итоги 2016 года» включает в себя основные показатели деятельности банков, сравнительные характеристики банковских систем стран СНГ, показатели уровня финансового посредничества банковских систем стран СНГ по итогам 2016 года.

Украины, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Армении и В статистический сборник включена информация о банках девяти стран: России Киргизии . Использовались данные, публикуемые на сайтах национальных и центральных банков этих государств, на сайтах экономических информационных агентств, сайтах банков.

В сборнике «Банки стран СНГ 1000. Итоги 2016 года» представлены основные объемные показатели деятельности банков и их динамика в процентах: активы, собственный капитал, кредиты небанковскому сектору и средства, привлеченные от небанковского сектора. По ряду стран приведена структура кредитного портфеля в зависимости от типа заемщиков, вклады населения и чистая прибыль банков.