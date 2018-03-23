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МКБ привлечет синдицированный кредит
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МКБ привлечет синдицированный кредит 

Ведомости 29 минут назад
Фото: Ведомости
Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что привлечет синдицированный кредит на сумму до $400 млн Уже подписано соглашение. Деньги будут направлены на финансирование торговых операций клиентов.
Кредит будет выдан на один год с возможностью пролонгации на такой же период. Размер ставки по нему МКБ не раскрывает, однако отмечает, что «удалось снизить стоимость привлекаемых ресурсов». Это уже вторая сделка этого банка по привлечению международного синдицированного кредита за последние два года, отмечается в сообщении.
Ведущие организаторы и букраннеры сделки — Commerzbank, ИНГ Банк и Росбанк. Кроме того, участие в сделке принимают Ситибанк, Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wurttemberg, ICBC, Harbin Bank и Экспобанк.
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