МКБ привлечет синдицированный кредит

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что привлечет синдицированный кредит на сумму до $400 млн Уже подписано соглашение. Деньги будут направлены на финансирование торговых операций клиентов.

Кредит будет выдан на один год с возможностью пролонгации на такой же период. Размер ставки по нему МКБ не раскрывает, однако отмечает, что «удалось снизить стоимость привлекаемых ресурсов». Это уже вторая сделка этого банка по привлечению международного синдицированного кредита за последние два года, отмечается в сообщении.