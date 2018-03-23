Джефф Безос рассказал о будущем Amazon и «начале золотого века»

На ежегодной конференции MARS, посвященную компьютерному обучению, робототехнике и освоению космоса, глава Amazon Джефф Безос участвовал в презентациях, беседовал с гостями и гулял с собакой-роботом. О том, что стало известно о планах Amazon, пишет MIT Technology Rewiew.

Amazon проводит MARS в третий раз. Конференция не похожа на традиционные официальные мероприятия — скорее на летний лагерь. В этом году MARS посетили около 200 гостей: нобелевский лауреат, астронавты, дизайнеры, программисты и многие другие.

При этом самым важным в конференции было то, что она позволяла строить догадки по поводу будущего Amazon, пишет издание. «Все вокруг говорило о том, что Безос готовится к экспансии», — пишет Джеки Сноу, один из участников MARS. На мероприятие были приглашены представители компаний, с которыми Amazon уже сотрудничает, и тех, кто только планирует переговоры.

На MARS пришли главы Sonos и Ford — компаний, которые уже интегрировали в свои продукты голосового помощника Alexa. Генеральный директор Intel Брайан Кржанич показал дроны, которые в будущем смогут доставлять посылки.

Слухи об интересе Amazon к медицине были подтверждены появлением на конференции компании Sonde. Представители фирмы рассказали, что их ИИ-разработки позволят диагностировать ментальные расстройства и другие болезни при помощи прослушивания записи голоса пациента. Еще один гость MARS, компания Seismic, сообщила о разработке роботизированной одежды, которая поможет маломобильным людям передвигаться.

Как отмечает издание, Безос уделял максимум внимания компаниям. Он обсуждал будущие проекты и изучал решения, представленные на конференции. Название MARS означает «машинное обучение, автоматизацию жилья, робототехнику и исследование космоса» — именно на этом собирается сосредоточиться Amazon.

«Но самым удивительным был энтузиазм Безоса. Он был повсюду на этой конференции, словно школьник, который превратился в предпринимателя-миллиардера. Он сидел в первом ряду. Он тестировал демоверсии (даже сыграл в Ping-Pong против робота и проиграл). Он гулял с собакой Boston Dynamics. Он абсолютно увлечен тем, что ждет нас в будущем». Джеки Сноу

В последний день конференции Безос выступил перед гостями MARS. «Если бы вы могли провести конференцию, посвященную началу золотого века, вы бы не отказались, верно? Это правда весело. И я действительно верю, что сейчас мы находимся на пороге невероятного ренессанса. Я настроен очень оптимистично», — сказал он.