Как выглядели самые богатые люди мира до того, как чертовски разбогатели 

Прежде чем разбогатеть, все эти люди прошли тернистый и полный взлётов и падений путь. Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Лала и другие богатейшие люди мира сколотили своё состояние с нуля, имея лишь амбиции, талант и огромное желание добиться успеха. Посмотрите, как выглядели самые богатые и знаменитые в начале своего пути и на вершине Олимпа.
Джефф Безос, 54 года. Основатель интернет-компании Amazon.com, богатейший человек в мире. Состояние — 116,6 миллиарда долларов. На фото 1998 и 2017 годы. Билл Гейтс, 62 года. Основатель компании Microsoft. Состояние — 92,9 миллиарда долларов. На фото 1985 и 2018 годы. Марк Цукерберг, 33 года. Создатель Facebook, владелец Instagram. Состояние — 76,6 миллиарда долларов. На фото 2003 и 2018 годы. Ларри Пейдж, 44 года. Сооснователь Google. Состояние — 54,4 миллиарда долларов. На фото 2003 и 2017 годы. Сергей Брин, 44 года. Основатель компании Google. Состояние — 52,8 миллиарда долларов. На фото 2003 и 2017 годы. Джек Ма, 53 года. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Состояние — 46,2 миллиарда долларов. Илон Маск, 46 лет. Основатель компаний PayPal, SpaceX, Tesla и SolarCity. Состояние — 20,7 миллиарда долларов. На фото 1995 и 2018 годы. Ричард Брэнсон, 67 лет. Основатель корпорации Virgin Group. Состояние — 5,3 миллиарда долларов. На фото 1969 и 2018 годы. Опра Уинфри, 64 года. Американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель. Состояние — 2,9 миллиарда долларов. На фото 1983 и 2018 годы. Тим Кук, 57 лет. Генеральный директор компании Apple. Состояние — 785 миллионов долларов.
Время не щадит ни бедных, ни богатых. Ранее «Ридус» рассказывал, как выглядели мировые лидеры в молодости.
А ещё публиковали истории актёров, которые подверглись впечатляющим трансформациям, чтобы вжиться в роль.
И совсем уж поразительны метаморфозы, которые происходят с людьми, бросившими употреблять алкоголь, — как физические, так и психологические.