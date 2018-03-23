Как выглядели самые богатые люди мира до того, как чертовски разбогатели

Прежде чем разбогатеть, все эти люди прошли тернистый и полный взлётов и падений путь. Билл Гейтс Марк Цукерберг , Лала и другие богатейшие люди мира сколотили своё состояние с нуля, имея лишь амбиции, талант и огромное желание добиться успеха. Посмотрите, как выглядели самые богатые и знаменитые в начале своего пути и на вершине Олимпа.

Время не щадит ни бедных, ни богатых. Ранее «Ридус» рассказывал, как выглядели мировые лидеры в молодости.

А ещё публиковали истории актёров, которые подверглись впечатляющим трансформациям, чтобы вжиться в роль.

И совсем уж поразительны метаморфозы, которые происходят с людьми, бросившими употреблять алкоголь, — как физические, так и психологические.