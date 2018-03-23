«Лукойл» планирует начать добычу на месторождении Ракушечное на Каспии в 2023 году

«Лукойл» планирует начать добычу на месторождении Ракушечное в акватории Каспийского моря в 2023 году, заявил старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.

«Мы планируем в 2018 году принять окончательное инвестиционное решение по месторождению Ракушечное, что позволит нам ввести его в эксплуатацию в 2023 году с проектным дебитом добычи более 20 тыс. баррелей нефти в сутки», — сказал он.

В настоящее время «Лукойл» ведет добычу на двух месторождениях в Каспийском море — имени Филановского и имени Корчагина.