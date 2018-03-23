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«Лукойл» планирует начать добычу на месторождении Ракушечное на Каспии в 2023 году
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«Лукойл» планирует начать добычу на месторождении Ракушечное на Каспии в 2023 году 

Rambler News Service 25 минут назад
«Лукойл» планирует начать добычу на месторождении Ракушечное в акватории Каспийского моря в 2023 году, заявил старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.
«Мы планируем в 2018 году принять окончательное инвестиционное решение по месторождению Ракушечное, что позволит нам ввести его в эксплуатацию в 2023 году с проектным дебитом добычи более 20 тыс. баррелей нефти в сутки», — сказал он.
В настоящее время «Лукойл» ведет добычу на двух месторождениях в Каспийском море — имени Филановского и имени Корчагина.
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