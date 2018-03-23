Самаре дали 184 миллиона рублей, чтобы расплатиться за трехсекционные трамваи

В бюджет Самарской области планируют внести изменения. Об этом сообщили в городской думе.

— Из вышестоящих бюджетов к нам поступило 4,8 миллиарда рублей. Из них 189 миллионов составят субсидии на решение вопросов местного значения, — пояснили представители парламента. — В эту сумму входят 184 миллиона рублей, которые необходимо направить на оплату лизинга за 10 трехсекционных трамваев.

Технику закупили в 2016 году. Стоимость контракта на покупку трамваев составила 988,2 миллиона рублей. Первоначальный взнос составил 80 миллионов рублей. Еще 72,7 миллиона выделили осенью прошлого года. Остальные средства чиновники планируют перечислить производителю вагонов до 2022 года.

Трамваи уже официально запустили на маршруты № 1, № 5 и 22. Вся техника курсирует каждый день в обычном режиме.