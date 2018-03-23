Объем инвестиций в недвижимость России в I квартале сократился в 5 раз

МОСКВА , 23 мар — РИА Недвижимость. Объем инвестиций в российскую недвижимость в первом квартале 2018 года, по предварительным данным, сократился в 4,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, и составил 150 миллионов долларов, говорится в сообщении компании CBRE.

"По предварительным итогам первого квартала 2018 года инвестиции в недвижимость России на 95% были сформированы российским капиталом. Для сравнения, в первом квартале 2017 года доля зарубежного капитала в общем объеме инвестиций составила 22%", — отмечается в пресс-релизе.

При этом, инвестиции в сегмент жилой недвижимости по предварительным итогам первого квартала 2018 года составили 71,5 миллиона долларов, что соответствует 47% в общем объеме инвестиций в недвижимость России. Доля инвестиций в сегмент офисной недвижимости составила 34%, в сегмент торговой недвижимости — 12%, а в складскую недвижимость — 7%. Всего объем сделок по покупке объектов коммерческой недвижимости составил около 80 миллионов долларов, говорится в сообщении.

Вместе с тем, по итогам 2018 года аналитики компании ожидают объем инвестиций в размере 5,5 миллиарда долларов.