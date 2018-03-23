СМИ: владелец «Монако» Рыболовлев может продать акции клуба ради покупки «Милана» 

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может продать контрольный пакет акций команды ради покупки итальянского «Милана», сообщает Tuttosport.
По информации издания, российский бизнесмен следит за ситуацией и финансовым состоянием в итальянской команде.
Нынешний президент команды Ли Йонхонг приобрел акции «россонери» в апреле 2017 года у Сильвио Берлускони за 740 миллионов евро. Сейчас он владеет 99,9% акций команды, но в СМИ появляется информация о финансовой нестабильности президента.
Ранее СМИ сообщили, что в «Милане» может смениться владелец.