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СМИ: владелец «Монако» Рыболовлев может продать акции клуба ради покупки «Милана»
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СМИ: владелец «Монако» Рыболовлев может продать акции клуба ради покупки «Милана» 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может продать контрольный пакет акций команды ради покупки итальянского «Милана», сообщает Tuttosport.
По информации издания, российский бизнесмен следит за ситуацией и финансовым состоянием в итальянской команде.
Нынешний президент команды Ли Йонхонг приобрел акции «россонери» в апреле 2017 года у Сильвио Берлускони за 740 миллионов евро. Сейчас он владеет 99,9% акций команды, но в СМИ появляется информация о финансовой нестабильности президента.
Ранее СМИ сообщили, что в «Милане» может смениться владелец.
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