СМИ: Рыболовлев может продать «Монако» и купить «Милан» 

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже контрольного пакета акций клуба ради приобретения «Милана», утверждает Tuttosport. Российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, следит за ситуацией вокруг «россонери». В настоящее время клуб принадлежит китайцу Ли Юнхуну, у которого нет денег на выплату долгов, появившихся после покупки «Милана» у Сильвио Берлускони.
Вчера сообщалось, что сделкой интересуется Алишер Усманов, но чуть позже представители бизнесмена опровергли эту информацию.