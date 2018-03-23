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СМИ: Рыболовлев может продать «Монако» и купить «Милан»
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СМИ: Рыболовлев может продать «Монако» и купить «Милан» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже контрольного пакета акций клуба ради приобретения «Милана», утверждает Tuttosport. Российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, следит за ситуацией вокруг «россонери». В настоящее время клуб принадлежит китайцу Ли Юнхуну, у которого нет денег на выплату долгов, появившихся после покупки «Милана» у Сильвио Берлускони.
Вчера сообщалось, что сделкой интересуется Алишер Усманов, но чуть позже представители бизнесмена опровергли эту информацию.
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