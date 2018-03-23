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«Черкизово» направит на выплату дивидендов за 2017 год 3,3 млрд рублей
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«Черкизово» направит на выплату дивидендов за 2017 год 3,3 млрд рублей 

Rambler News Service 53 минуты назад
Собрание акционеров «Черкизово» приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 3,3 млрд рублей, сообщила компания.
«Собрание акционеров приняло решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года, направив на выплату дивидендов 3 300 360 439 рублей 11 копеек», — говорится в сообщении. Отмечается, что «размер дивиденда на одну обыкновенную акцию общества составляет 75 рублей 07 копеек».
Группа компаний «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки. В портфеле «Черкизово» такие бренды, как «Черкизовский», «Петелинка», «Империя вкуса». В структуру компании входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельхозземель.
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