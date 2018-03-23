«Лукойл» может вдвое увеличь добычу нефти на зрелых месторождениях благодаря введению НДД

«Лукойл» может увеличь добычу нефти на зрелых месторождениях в два раза благодаря введению НДД, заявил старший вице-президент «Лукойла» по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.

«По зрелым участкам, которые мы предложили для участия в эксперименте, при текущих параметрах системы мы ожидаем существенного изменения профиля добычи. Мы ожидаем двукратного роста добычи относительно базового профиля, который мы можем обеспечить в стандартной системе налогообложения». — сказал он.

Он добавил, что внедрение новой системы налогообложения создаст новые инвестиционные возможности для «Лукойла».

«Запуск новой системы и её более масштабное распространение может существенно повлиять на наши планы», — подчеркнул Шамсуаров.