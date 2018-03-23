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«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации
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«Лукойл» обогнал «Газпром» по капитализации 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Частная нефтедобывающая компания «Лукойл» в пятницу обошла «Газпром» по капитализации, став в ходе торгов третьей по этому показателю компанией России.
На «Московской бирже» акции «Лукойла» подросли на 0,2%, капитализация компании достигла 3,2939 трлн руб. Капитализация «Газпрома» (-0,1%) в пятницу составила 3,2901 трлн руб., «Роснефти» (-1%) — 3,319 трлн руб., Сбербанка (с учетом обоих типов акций) — 5,866 трлн руб.
Сегодня президент «Лукойла» Вагит Алекперов проводит День инвестора в Лондоне. Он, в частности, пообещал, что компания в своей новой стратегии планирует распределять акционерам дополнительный денежный доход, полученный при цене нефти, превышающей $50 за баррель. Также компания ставит целью рост добычи на 1% в год на существующей ресурсной базе.
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