Кредит по фотографии: для банков построили единую систему идентификации клиентов

Российские банки переходят на биометрическую идентификацию клиентов. Проект приказа опубликован на сайте Министерства связи и коммуникаций. Принять окончательный вид и вступить в силу он должен 30 июня 2018 года, но 20 крупнейших банков уже начали собирать данные о своих клиентах в тестовом режиме.

Предполагается, что человек сможет один раз сдать биометрические данные в любом банке и они будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС). В дальнейшем пользователь может обращаться к услугам всех банков, подключенных к сети, не выходя из дома. Верификация будет включать два параметра — по фотографии и голосу. Система будет сканировать снимок и создавать 3D-модель лица, а также сопоставлять голосовую аудиозапись с той, что будет храниться в облаке.

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Банки сами будут собирать эти данные и загружать в систему и запрашивать данные по новым клиентам в ЕБС. Каждое обращение обойдется банку в 200 рублей. Такой тариф установил Минкомсвязи. Предполагается, что из них 100 рублей будет получать технический провайдер — «Ростелеком», а оставшиеся 100 рублей — банк, загрузивший шаблон данных в систему. Также обсуждается, что в течение тестового периода использование данных ЕБС будет бесплатным, сообщили Forbes в «Альфа-банке».

Устранение «паспортного рабства» в обслуживании — это глобальный тренд в банковском секторе, говорит руководитель направления развития перспективных продуктов «АК БАРС Цифровые технологии» Ярослав Шуваев. Это дает возможность клиентам банков использовать их не как поставщика одного конкретного продукта, а как маркетплейс, позволяющий в том числе покупать продукты других банков. Это хорошая тенденция для клиентов, но тревожная для кредитных организаций, так как вскоре начнется гонка по снижению комиссии, а значит, и по снижению дохода.

Переход на биометрию

В «Альфа-банке» считают приемлемой стоимость обращения в размере 200 рублей, при условии, что будет оказан качественный своевременный и удобный сервис. «Хотя, конечно, для банков, которые понесли затраты на проведение пилотов и установку оборудования в отделениях для сбора данных в систему, должна быть значительная скидка, по сравнению с теми, кто собирается лишь пользоваться результатами», — добавил представитель банка.

Банк уже тестировал технологии идентификации клиентов по венам ладоней и по лицу, а также технологии распознавания эмоций. Представитель «Альфа-банка» отметил, что затраты на такой проект сильно зависят от выбора оборудования. По словам пресс-секретаря «Ростелекома» Инны Губаревой, верификация по фотографии и голосу была выбрана из-за нетребовательности к оборудованию. Это позволит запустить ее в небольших банках, а в последствии и в предприятиях других сфер, такие как медицина или образование (при внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство).

В Федеральном законе ФЗ-482 предусмотрена обязанность всех банков использовать ЕБС, однако статья 4, в которой описывается это требование не вступила в силу на данный момент. Пока не конкретизированы и требования «Ростелекома» к оборудованию финансовых организаций, работающих с ЕБС. Но технически установка самого оборудования займет незначительное время.

Пока неизвестно, как будет реализована возможность удаленной верификации и будет ли она встроена в уже существующие банковские мобильные приложения. В «Ростелекоме» заявили, что это решение находится в разработке.

Заместитель гендиректора ГК «Программный продукт» Тимур Аитов говорит, что тариф для банков установлен достаточно разумный, но однако откуда взялась эта цифра — все равно неясно. Кроме того, вопрос о том, кто будет страховать риски компрометации данных, остается открытым — Минкомсвязи не дает на него ответ.

«Банки сейчас начали заниматься удаленной идентификацией и сбором биометрических данных, однако особой выгоды им это не приносит, поэтому работа в этом направлении не очень интенсивная. По нашим данным, сейчас есть всего несколько тысяч банковских клиентов, предоставивших свои биометрические данные. В основном этим будут заниматься интернет-гики, но, как правило, это не самая благонадежная аудитория. Надежный клиент все-таки приходит в офис и обслуживается на месте, а не удаленно», — полагает Аитов.

Четверть миллиарда за распознавание

«Ростелеком» разработал Единую биометрическую систему за 247 млн рублей, согласно порталу Госзакупок (компания подтвердила данные). Основным партнером по проекту стала ее дочерняя компания «РТ Лабс», которая летом 2017 года протестировала собственную систему биометрической идентификации в «Сбербанке».

По словам Губаревой, основной задачей проекта ЕБС было сделать доступным удаленный банковский сервис в рамках стратегического развития цифровой экономики: «Большая часть нашей страны заселена неплотно, и открывать банкам новые отделения в удаленных регионах попросту не выгодно, а благодаря новой системе банки смогут предоставлять свои сервисы и продукты новым клиентам через интернет, исключая визит клиента в отделение или встречу с представителем банка».

На данный момент сервис идентификации клиента уже есть у «Тинькофф Банка», который «работает без единого отделения уже более 10 лет», — заявил председатель правления банка Оливер Хьюз на презентации проекта. Решения с биометрической идентификацией также уже были на рынке. Основными партнерами банков выступали такие компании, как «Вокорд» и Visionlabs.

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По словам технического директора компании «Вокорд» Алексея Кадейшвили, стоимость пакета услуг его компании при хранении данных во внешних ЦОД, определяется максимальной нагрузкой (количеством запросов на распознавание) и объемом так называемой «эталонной базы» — количеством лиц, с которыми происходит сравнение. Минимальная стоимость обслуживания составляет от 1400 рублей (эквивалентно семи обращениям к ЕСБ).

«В большинстве случаев банки интересует установка системы распознавания на своих серверах. Стоимость лицензии VOCORD Facematica на 1 GPU (графический процессорный модуль) при эталонной базе до 10 000 изображений для размещения в закрытом ЦОДе заказчика обходится банку в 600 000 рублей в год», — уточнил Кадейшвили.

Можно подсчитать, при каком количестве клиентов банкам будет выгодно переходить на новую систему, но после вступления в силу статьи 4 закона ФЗ-482 выбора у них не будет.