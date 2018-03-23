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«Газпром» захотел испить из Байкала
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«Газпром» захотел испить из Байкала 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Евгений Козырев / «Коммерсантъ»
Дочернее подразделение госкомпании «Газпром» — «Газпром добыча Иркутск» — провело тендер на поставку питьевой воды из Байкала.
Расходы на поставку воды из озера составят 336 713 рублей. Ожидаемая дата поставки воды «дочке» «Газпрома» — 31 декабря 2018 года. Исполнителем контракта стало ООО «Аква Плюс». Воду будут поставлять в таре трех типов: в возвратных бутылях объемом 18,9 литра, а также в бутылках объемом 5 литров и 0,5 литра.
Стоимость одной бутыли 18,9 литра для компании составит 123 рубля, бутыли объемом в 5 литров — 43 рубля, 0,5 литра — 15,9 рублей. Бутылей объемом 18,9 литра компания планирует закупить 1 850 штук, пятилитровых — 50 штук, пол-литровых — 3 500 штук. В общей сложности сотрудники «Газпрома» выпьют почти 37 тысяч литров Байкала.
Обязательным условием проведения закупки было сотрудничество с представителем малого или среднего бизнеса. Согласно информации базы данных СПАРК, ООО «Аква Плюс» из Иркутской области — это микропредприятие с персоналом 6-10 человек. Выручка компании в 2016 году составила 8,5 миллиона рублей при чистой прибыли 58 тысяч рублей.
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