Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» в 2017 году выросли до 50 млрд рублей

Объем страховых сборов компании «АльфаСтрахование-Жизнь» за 2017 год вырос на 80% и превысил 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба страховщика.

«Основным драйвером роста стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), прибавившее 81% по сравнению с 2016 года и достигшее отметки в 39 миллиардов рублей. Сборы в накопительном страховании жизни выросли на 32% и составили 21 млрд рублей», — говорится в сообщении компании.

На росте портфеля сильно сказалось активное и поступательное развитие партнерских продаж, уточняет страховщик.

«Среди новых участников программы распространения финансовой продукции компании девять банков. В планах «АльфаСтрахование-Жизнь» на текущий год дальнейшее расширение и сервисные инновации», — говорится в сообщении компании.

В среднесрочной перспективе «АльфаСтрахование-Жизнь» планирует не только продуктовое расширение, но и оптимизацию существующих процессов, говорится в комментарии генерального директора компании «АльфаСтрахование-Жизнь».