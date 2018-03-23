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Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» в 2017 году выросли до 50 млрд рублей
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Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» в 2017 году выросли до 50 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Объем страховых сборов компании «АльфаСтрахование-Жизнь» за 2017 год вырос на 80% и превысил 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба страховщика.
«Основным драйвером роста стало инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), прибавившее 81% по сравнению с 2016 года и достигшее отметки в 39 миллиардов рублей. Сборы в накопительном страховании жизни выросли на 32% и составили 21 млрд рублей», — говорится в сообщении компании.
На росте портфеля сильно сказалось активное и поступательное развитие партнерских продаж, уточняет страховщик.
«Среди новых участников программы распространения финансовой продукции компании девять банков. В планах «АльфаСтрахование-Жизнь» на текущий год дальнейшее расширение и сервисные инновации», — говорится в сообщении компании.
В среднесрочной перспективе «АльфаСтрахование-Жизнь» планирует не только продуктовое расширение, но и оптимизацию существующих процессов, говорится в комментарии генерального директора компании «АльфаСтрахование-Жизнь».
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