«Транснефть» получит по мировому соглашению 1,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 марта. / ТАСС /. Тринадцатый арбитражный суд утвердил мировое соглашение "Транснефти" с собственниками греческого танкера Delta Pioneer, в ноябре 2016 года повредившего причал в порту Приморска. В соответствии с мировым соглашением, собственники танкера должны возместить «Транснефти» $27 млн (1,6 млрд рублей) из изначально запрашиваемых 3,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции отменить, утвердить по делу мировое соглашение", — сказал судья и добавил, что по мировому соглашению ответчик обязуется возместить убытки в размере $27 млн (1,6 млрд рублей) или €22 млн Вторым истцом в деле выступал Приморский торговый порт.

О подписании мирового соглашения ранее ТАСС сообщали в «Транснефти». Подробности документа не раскрывались.

"Транснефть" подала в декабре 2016 года иск против владельцев танкера на сумму 3,4 млрд рублей на основании того, что в ноябре того же года танкер Delta Pioneer (флаг Греции , порт приписки — Пирей), принадлежащий компании Pontoros Special Maritime Enterprise, при швартовке значительно повредил причал в порту Приморск.

"Транснефть — порт Приморск" включает в себя резервуарный парк, две наливные насосные станции, четыре грузовых причала общей протяженностью 1,350 тыс. метров, позволяющих принимать и обрабатывать одновременно четыре танкера дедвейтом 90-150 тыс. тонн и осадкой до 15,5 метров.