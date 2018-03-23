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«Лукойл» прогнозирует пик спроса на нефть в мире не ранее 2040 года
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«Лукойл» прогнозирует пик спроса на нефть в мире не ранее 2040 года
Rambler News Service
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
«Лукойл»
прогнозирует пик спроса на нефть в мире не ранее 2040 года, заявил глава «Лукойла»
Вагит Алекперов
в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.
«Пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года», — сказал он.
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