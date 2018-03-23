«Лукойл» прогнозирует пик спроса на нефть в мире не ранее 2040 года

«Лукойл» прогнозирует пик спроса на нефть в мире не ранее 2040 года, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов в ходе презентации долгосрочной стратегии компании. «Пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года», — сказал он.