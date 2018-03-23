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Алекперов рассказал о возможном преемнике на посту главы «Лукойла»
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Алекперов рассказал о возможном преемнике на посту главы «Лукойла» 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Глава и основный владелец «Лукойла» Вагит Алекперов планирует в будущем передать принадлежащие ему акции компании своим наследникам, но управлять «Лукойлом» будет другой преемник — наемный топ-менеджер. Об этом Алекперов рассказал в ходе презентации долгосрочной стратегии компании.
«Каждый руководитель компании должен думать о том, чтобы компания эффективно работала после того, как он уйдет от оперативной деятельности. Сегодня у нас объединены функции управления и акционеров: я и Федун (вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун. — RNS) сочетали эти годы эти функции. Подходит время, когда эти функции будут разделены, будут менеджеры, которые будут управлять компанией», — сказал он.
Алекперов пояснил, что его преемником на посту главы «Лукойла» не будет близкий родственник.
«Кто будет преемником, вы своевременно узнаете, но это не будут мои близкие родственники», — сказал он.
По словам Алекперова, он оформил передачу принадлежащих ему акций компании в траст, но управлять им его наследник не сможет.
«Это не просто план, это оформлено на бумаге. Я даже не могу представить, что мои наследники смогут распылить этот пакет акций», — подчеркнул Алекперов.
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