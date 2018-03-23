Ещё
«Черкизово» выплатит максимальные с 2014 года дивиденды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Черкизово» выплатит максимальные с 2014 года дивиденды 

Ведомости 23 минуты назад
Акционеры ПАО «Группа Черкизово» на сегодняшнем годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2017 года. Сумма дивидендов составит порядка 3,3 млрд руб. (75,07 руб. на акцию) — это максимальный размер дивидендов с 2014 года.
В 2017 г. компания выплатила 2,63 млрд руб. за первое полугодие и из нераспределенной прибыли за 2014-2016 годы. Дивиденды по итогам 2016 года составили 600 млн руб.
Акционеры также избрали совет директоров ПАО из семи человек. Единственным новым членом совета директоров избран экс-руководитель Danone в России Филип Кегельс. Он сменил в совете руководителя ПАО «Т Плюс» Роджера Гари Уиллса.
Основным владельцем компании (86,6%) является семья основателя группы Игоря Бабаева, которая контролирует «Черкизово» через кипрскую MB Capital Europe Ltd. Около 8% акций — у испанской Grupo Fuertes, с которой «Черкизово» реализует проект по производству индейки. Группа «Черкизово», по данным Национального союза свиноводов, занимает второе место в России по объему производства свинины с долей 5,5%.
Ведомости: последние новости
Минздрав отверг обвинения в сговоре с «Р-Фарм» Один из фондов Baring Vostok продаст акции «Тинькофф банка» ФАС разрешила «Онэксиму» купить банк МФК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением303
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова77
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды20
Умер известный шансонье23
США начали стальную войну51
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к россиянам
Политика
03:25
Собянин вручил награды столичным работникам культуры
Новости Москвы
03:28
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей
Недвижимость Новости Москвы
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:33
Участник «Дома-2» попал в клинику для алкоголиков
Шоу-бизнес
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
02:53
Покойного Робина Уильямса обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
09:45
В столице изменятся маршруты частных перевозчиков
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение