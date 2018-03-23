«Черкизово» выплатит максимальные с 2014 года дивиденды

Акционеры ПАО «Группа Черкизово» на сегодняшнем годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов по итогам 2017 года. Сумма дивидендов составит порядка 3,3 млрд руб. (75,07 руб. на акцию) — это максимальный размер дивидендов с 2014 года.

В 2017 г. компания выплатила 2,63 млрд руб. за первое полугодие и из нераспределенной прибыли за 2014-2016 годы. Дивиденды по итогам 2016 года составили 600 млн руб.