Российский рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами возглавил Кирилл Шамалов

В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги. Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и полученных дивидендов миллиардером или связанных с ним компаний в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. В рейтинге доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.

Отмечается, что из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов.