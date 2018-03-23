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Российский рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами возглавил Кирилл Шамалов
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Российский рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами возглавил Кирилл Шамалов 

BFM.RU 28 минут назад
Forbes составил рейтинг 10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 года, его лидером стал Кирилл Шамалов, доход которого оценивается в 2,3 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций «Сибура», передает РИА Новости.
В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, и финальная сумма является в некотором роде «виртуальным числом», рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги. Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и полученных дивидендов миллиардером или связанных с ним компаний в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. В рейтинге доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.
Второе место занимает Алексей Мордашов с доходом 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций «Северстали» и дивидендов Nordgold. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин, оценка его дохода — 1,23 миллиарда долларов, источником которого являются дивиденды НЛМК. На четвертой строчке Сулейман Керимов, он получил 980 миллионов долларов благодаря продаже акций и дивидендам «Полюса». Михаил Прохоров занимает пятое место с доходом 870 миллионов долларов, которые он получил от продажи акций «Русала» и РБК, дивидендов «Русала».
Дмитрий Рыболовлев с доходом 860 миллионов долларов от продажи картин и недвижимости находится на шестой строчке. Затем идет Олег Дерипаска — он получил 760 миллионов долларов от продажи акций и дивидендов En+ и от дивидендов Strabag. Восьмое место у Виктора Рашникова, который от продажи акций и дивидендов ММК заработал 760 миллионов долларов.
Девятое место занимает Вагит Алекперов, доход которого оценивается в 750 миллионов долларов, полученных от дивидендов «Лукойла». На последнем месте рейтинга Алишер Усманов — 660 миллионов долларов от дивидендов «Металлоинвеста» и «Мегафона».
Отмечается, что из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу пять человек: Мордашов, Лисин, Керимов, Прохоров и Алекперов.
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