Обновление кадрового состава Rambler Group

В рамках объединения Rambler&Co, кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино», а также издательской группы «Азбука-Аттикус» в единой структуре произошло обновление в кадровом составе.

C 1 марта 2018 года Марина Россинская назначена директором по развитию бизнеса Rambler&Co с прямым подчинением Дмитрию Сергееву , занимавшему эту должность ранее, а ныне перешедшему на позицию операционного директора Rambler Group. В новой должности Марина займется разработкой и реализацией эффективной стратегии развития ключевых продуктов компании, оптимизацией процессов внутри проектов холдинга, а также организацией продуктового взаимодействия всех подразделений объединенной структуры. В Rambler&Co Россинская занимала должность управляющего директора портала Rambler.ru, до этого — должность директора по продуктам. Перед приходом в Rambler&Co возглавляла направление посевных инвестиций фонда Maxfield Capital. Ранее в течение семи лет Марина руководила развлекательными интернет-ресурсами российского медиахолдинга РБК.

Исполнительным директором по медиа Rambler&Co назначен Андрей Цыпер. В новой должности в сферу его ответственности войдет управление бизнесом медиа-проектов, их монетизация и стратегическое развитие. Андрей присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В 2014 году возглавил департамент партнерских программ, затем занял должность заместителя исполнительного директора по медиа. Андрей имеет обширный опыт работы в ведущих российских СМИ и медиа-структурах на руководящих должностях: коммерческий директор газеты «Известия» , руководитель дирекции интернет-проектов « Российской газеты », вице-президент и директор по развитию агентства Emerging Communications, генеральный директор компании «Агентство 1».

Должность управляющего директора портала Rambler.ru с 1 марта занимает Леонид Черный. В рамках новой должности Леонид будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление всеми вертикалями и сервисами портала. К команде Rambler&Co Леонид Черный присоединился в августе 2015 года, заняв должность руководителя продуктов для бизнеса. В обязанности Леонида входило построение партнерских взаимоотношений, разработка стратегии развития продуктов «Рамблер/Поиск» и «Рамблер/Топ100», руководство командами проектов. Ранее Леонид работал в ведущих интернет-компаниях «Яндекс» Mail.ru и IT Territory.

Директором по продуктам Rambler&Co назначена Екатерина Текунова. В новой должности Екатерина продолжит развивать платформенные продукты, объединяющие все проекты группы компаний в общую экосистему, а также займется внедрением единых процессов продуктовой работы. Основными задачами Екатерины на новой позиции станут внедрение общих принципов продуктового планирования, формализация единых требований к проектам, повышение эффективности разработки. Ранее в Rambler&Co Екатерина руководила кроссгрупповыми продуктами, а затем возглавила продуктовое развитие портала Rambler.ru и платформенных сервисов. До этого работала на позиции руководителя группы развития продуктов для разработчиков в компании «Яндекс».

Леонид и Екатерина продолжат подчиняться Марине Россинской в своих новых ролях.