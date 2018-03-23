Shell продаст свою долю в проекте «Западная Курна-1» за $406 млн японской Itochu

Нефтегазовая Royal Dutch Shell согласилась продать всю свою 19,6-процентную долю в иракском нефтяном месторождении «Западная Курна-1» японской Itochu Corporation за 406 миллионов долларов, сообщается в релизе Shell.

"Shell EP Middle East Holdings BV согласилась продать весь акционерный капитал Shell Iraq BV (SIBV), которой принадлежит 19,6% акций нефтяного месторождения «Западная Курна-1», за 406 миллионов долларов дочерней компании корпорации Itochu", — говорится в сообщении. Кроме того, японская корпорация в рамках сделки возьмет на себя задолженность в размере 144 миллионов долларов.

Сделка уже получила одобрение регулирующих органов и будет закрыта в течение нескольких следующих дней, сообщает Shell.

В январе о продаже доли Shell в проекте заявил генеральный директор национальной иракской Basra Oil Company (BOC) Абдул Джаббар (Abdul Jabbar).

Месторождение «Западная Курна-1», оператором которой является ExxonMobil , в настоящее время производит около 405 тысяч баррелей углеводородов в день.

В начале ноября 2017 года СМИ писали о планах Shell покинуть еще один иракский проект по разработке — Majnoon (Меджнун). Сообщалось, что компания покинет проект до конца июня 2018 года и передаст его в эксплуатацию иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Co. (BOC).