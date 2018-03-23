Райффайзенбанк: клиенты забрали из российских банков в феврале 8 млрд долларов

В феврале с баланса российских банков произошел отток на 8 млрд долларов, говорится в обзоре Райффайзенбанка

Согласно опубликованному ЦБ обзору банковского сектора, в феврале консолидированная месячная чистая прибыль банков восстановилась до 106,4 млрд рублей (против 71,1 млрд в январе), что произошло в результате сокращения отчислений в резервы (до 10,9 млрд рублей против 145 млрд в январе) на фоне некоторого замедления прироста просроченной задолженности (до 32 млрд рублей).

В валютной части баланса, в отличие от предшествующего месяца, произошел большой отток средств в размере 8 млрд долларов со счетов клиентов (большая часть — 6,8 млрд — с расчетных счетов корпораций). «Напомним, что в январе, напротив, наблюдался нетипично высокий приток валюты на расчетные счета (+8,6 млрд долларов), большую часть (около 5 млрд долларов) которого мы связывали, исходя из предварительных данных платежного баланса, с „кремлевским списком“ (перевод средств лицами из списка из иностранных юрисдикций на опасениях введения против них персональных санкций). Для покрытия этого оттока банкам пришлось перевести ликвидность с корсчетов в иностранных банках (4,9 млрд долларов), продать евробонды (1,5 млрд долларов) и сократить кредитный портфель (3,9 млрд долларов)», — говорится в обзоре.

Некоторые банки вследствие такого оттока испытали дефицит валютной ликвидности (расширенные базисные спреды являются этому подтверждением), который компенсировался на междилерском рынке (заметно вырос объем задолженности на рынке валютного МБК). По-видимому, почти весь «Санкционный» январский приток валюты в феврале покинул пределы РФ , считают в банке.

«Мы не исключаем, что в марте часть этих средств в конечном итоге пошла на приобретение суверенных бондов РФ (размещено было 4 млрд долларов)», — отмечается в обзоре.