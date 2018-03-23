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НБД-Банк вошел в топ-30 самых надежных банков России по версии Forbes
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НБД-Банк вошел в топ-30 самых надежных банков России по версии Forbes 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
НБД-Банк вошел в список самых надежных банков на российском финансовом рынке по версии журнала Forbes, сообщает пресс-служба банка.
При анализе авторы опирались на наличие у банков рейтингов от мировых рейтинговых агентств, активов размером более 10 млрд рублей и доли вкладов физических лиц более 3% пассивов.
В списке Forbes НБД-Банк занимает 29 место из сотни самых надежных банков на территории России (это на 19 строчек выше прошлогоднего показателя). По мнению экспертов Forbes, в случае ухудшения экономической конъюнктуры в стране у банка сохраняется доступ к альтернативным финансовым источникам, чтобы выполнить свои обязательства. В одну группу с НБД-Банком также вошли банки с долгосрочным кредитным рейтингом BВ и ВВ— (по оценке агентства Fitch Ratings).
«НБД-Банк каждый год подтверждает свое устойчивое положение на рынке финансовых услуг и, более того, закрепляет свои позиции в рейтингах международных агентств. НБД-Банку присвоено два рейтинга кредитоспособности от агентств Moody’s Investors Service и RAEX (Эксперт RA), прогноз по которым стабильный. Это говорит о грамотно выбранной стратегии управления и развития банка», — отмечает председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Кроме того, Forbes обращает внимание, что банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности — успешно пережили зачистку финансового сектора, развернутую регулятором. «Положение банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях», — отмечают авторы рейтинга.
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